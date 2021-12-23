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Глава Минздрава Германии считает, что понадобится четвертая доза вакцины от коронавируса

Четверг, 23 декабря 2021, 18:01

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах ожидает, что потребуется четвертая доза вакцины от коронавируса.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Третьи прививки уже широко используются в ряде европейски странах, но они еще не объявили о планах относительно четвертых доз.

Лаутербах, ученый и врач по образованию, сказал: "Лично я ожидал бы четвертой вакцинации".

Однако он признал, что научные данные еще не указывают на необходимость четвертого укола. Ранее в среду он сказал, что как ученый он "предполагает", что четвертый укол "будет необходим".

Лаутербах ранее заявлял, что Германия может столкнуться с нехваткой вакцины в первом квартале 2022 года. Министр здравоохранения впоследствии объявил, что Германия собирается получить миллионы доз вакцины Moderna заблаговременно, чтобы не отставать от своей программы ревакцинации.

Британия также рассматривает возможность предложить людям четвертую дозу, сообщает Telegraph.

Новости из Германии и Великобритании поступают в связи с тем, что Израиль собирается стать первой страной в мире, предложившей четвертую дозу, причем уколы, как ожидается, в ближайшее время будут предложены пожилым людям и медицинским работникам.

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Германия Вакцины
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