Берлін і Париж закликали всі сторони дотримуватися "різдвяного перемир'я" на Донбасі

МЗС Німеччини і Франції привітали домовленості Тристоронньої контактної групи щодо "різдвяного перемир’я" на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві зовнішньополітичних відомств.

"Ми вітаємо той факт, що учасники засідання Тристоронньої контактної групи висловили свою тверду рішучість здійснити дії для зміцнення режиму припинення вогню, узгодженого 22 липня 2020 року, з метою його дотримання до Різдва, це значний внесок у безпекову ситуацію на лінії зіткнення" - йдеться у заяві.

"Ми закликаємо сторони поважати режим припинення вогню та продовжувати переговори щодо подальших кроків у гуманітарній сфері, таких як відкриття пунктів пропуску та обмін полоненими" - заявили в міністерствах.

Німеччина та Франція також закликали дотримуватись інших висновків Паризького саміту 2019 року.

В Офісі президента повідомили, що 22 грудня відбулося засідання ТКГ, яке дає змогу "засвідчити стриманий оптимізм" щодо можливої деескалації ситуації на Донбасі та розблокування мирного процесу.

Однак на другий день після засідання Тристоронньої контактної групи, на якому домовилися про "різдвяне перемир’я", бойовики тричі гатили з мінометів.