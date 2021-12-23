Берлин и Париж призвали стороны соблюдать "рождественское перемирие" на Донбассе

МИД Германии и Франции приветствовали договоренности Трехсторонней контактной группы по "рождественскому перемирию" на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств.

"Мы приветствуем тот факт, что участники заседания Трехсторонней контактной группы выразили свою жесткую решимость осуществить действия для укрепления режима прекращения огня, согласованного 22 июля 2020 года, с целью его соблюдения до Рождества, это значительный вклад в ситуацию в безопасности на линии столкновения" - говорится в заявлении.

"Мы призываем стороны уважать режим прекращения огня и продолжать переговоры по дальнейшим шагам в гуманитарной сфере, таким как открытие пунктов пропуска и обмен пленными", - заявили в министерствах.

Германия и Франция также призвали следовать другим выводам Парижского саммита 2019 года.

В Офисе президента сообщили, что 22 декабря состоялось заседание ТКГ, которое позволяет "засвидетельствовать сдержанный оптимизм" о возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокировании мирного процесса.

Однако на второй день после заседания Трехсторонней контактной группы, на котором договорились о "рождественском перемирии", боевики трижды били из минометов.