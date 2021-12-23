Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Берлин и Париж призвали стороны соблюдать "рождественское перемирие" на Донбассе

Четверг, 23 декабря 2021, 18:56

МИД Германии и Франции приветствовали договоренности Трехсторонней контактной группы по "рождественскому перемирию" на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств.

"Мы приветствуем тот факт, что участники заседания Трехсторонней контактной группы выразили свою жесткую решимость осуществить действия для укрепления режима прекращения огня, согласованного 22 июля 2020 года, с целью его соблюдения до Рождества, это значительный вклад в ситуацию в безопасности на линии столкновения" - говорится в заявлении.

"Мы призываем стороны уважать режим прекращения огня и продолжать переговоры по дальнейшим шагам в гуманитарной сфере, таким как открытие пунктов пропуска и обмен пленными", - заявили в министерствах.

Германия и Франция также призвали следовать другим выводам Парижского саммита 2019 года.

В Офисе президента сообщили, что 22 декабря состоялось заседание ТКГ, которое позволяет "засвидетельствовать сдержанный оптимизм" о возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокировании мирного процесса.

Однако на второй день после заседания Трехсторонней контактной группы, на котором договорились о "рождественском перемирии", боевики трижды били из минометов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Донбасс и ОРДЛО
powered by lun.ua

Статьи

Посол при НАТО: Альянс боится оказаться на грани военного конфликта с РФ из-за Украины

Наталья Галибаренко: Есть страны, выступающие против любого диалога с РФ. Но есть и те, которые хотят договориться с Россией, "чтобы спасти Украину"
24 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Назад в СССР: как Беларусь становится полигоном для новых провокаций против Запада

Пример Лукашенко достаточно показателен для Украины – он идет на полшага впереди Путина, фактически тестируя инструменты, которые готовится использовать Кремль.
23 декабря 2021 — Мария Авдеева, для Европейской правды

Прорвать польскую блокаду: зачем Киеву нужен спор с Евросоюзом

Украина готовится впервые в своей истории оспорить действия Евросоюза в арбитраже, созданном в соответствии с Соглашением об ассоциации (укр.)
23 декабря 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда