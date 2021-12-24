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У Чехії 52% населення підтримують обов'язкову вакцинацію

П'ятниця, 24 грудня 2021, 09:26

У Чехії 52% населення висловлюють згоду з проведенням обов’язкової вакцинації, у той час як 42% дотримуються протилежної думки. 

Такими є результати дослідження, проведеного компанією NMS Market Research, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

При цьому проти обов'язкової вакцинації виступають 89% нещеплених та 26% вакцинованих. 

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Вакциновані та невакциновані люди також по-різному сприймають небезпеку коронавірусу. 

56% тих, хто не був вакцинований проти інфекції, вважають, що вакцинація є більш небезпечною, ніж сам коронавірус. Cеред вакцинованих це лише 13%. 

Нагадаємо, в грудні Чехія схвалила обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для людей, старших за 60 років. Вимога набуде чинності з 1 березня 2022 року.

Крім того, вакцинація буде обов’язковою для медичних працівників, соціальних працівників, пожежників та поліцейських, а також студентів медичних вишів і студентів, які готуються до роботи в соціальних службах.

Запровадження обов’язкової вакцинації обговорюють у Німеччині, а той час як Австрія введе вимогу з лютого. За відмови від щеплень штрафуватимуть.

Читайте також: Вакцинуйся або плати: як Австрія першою в ЄС впроваджуватиме обов'язкове щеплення

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Чехія Вакцини Коронавірус
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