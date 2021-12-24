В Чехии 52% населения поддерживают обязательную вакцинацию
В Чехии 52% населения выражают согласие с проведением обязательной вакцинации, в то время как 42% придерживаются противоположного мнения.
Таковы результаты исследования, проведенного компанией NMS Market Research, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.
При этом против обязательной вакцинации выступают 89% непривитых и 26% вакцинированных.
Вакцинированные и невакцинированные люди также по-разному воспринимают опасность коронавируса.
56% тех, кто не был вакцинирован, считают, что вакцинация более опасна, чем сам коронавирус. Среди вакцинированных это всего 13%.
Напомним, в декабре Чехия одобрила обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет. Требование вступит в силу с 1 марта 2022 года.
Кроме того, вакцинация будет обязательна для медицинских работников, социальных работников, пожарных и полицейских, а также студентов медицинских вузов и студентов, которые готовятся к работе в социальных службах.
Введение обязательной вакцинации обсуждается в Германии, а в то время как Австрия введет требование с февраля. За отказ от прививок будут штрафовать.
Читайте также: Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет внедрять обязательную прививку
Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.