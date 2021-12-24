Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вступ до ЄС підтримують 67% українців, до НАТО - 59%

П'ятниця, 24 грудня 2021, 10:30

Переважна більшість українців у разі проведення референдуму підтримала б вступ України і до ЄС, і до НАТО. 

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 13-16 грудня, повідомляє "Європейська правда".

У випадку референдуму щодо вступу до ЄС 67,1% серед усіх респондентів проголосували б "за", 21,6% – "проти". Решта респондентів не голосували б або не визначилися з вибором. У КМІС наголошують, зазвичай ці дві категорії респондентів в результаті не беруть участі в референдумах. 

Читайте також
Посол при НАТО: Альянс боїться опинитися на межі збройного конфлікту з РФ через Україну

Таким чином, серед тих, хто взяв би участь у референдумі, 75,7% підтримали б вступ до ЄС.

У випадку референдуму щодо вступу до НАТО 59,2% серед усіх респондентів проголосували б "за", 28,1% – "проти".  

Серед тих, хто взяв би участь у референдумі, 67,8% підтримали б вступ до НАТО.

Серед жителів Заходу та Центру переважна більшість опитаних підтримують і вступ до ЄС, і вступ до НАТО.  На Півдні і Сході підтримка євроатлантичної інтеграції нижча. Водночас у випадку вступу до ЄС більшість на референдумі підтримала б таке рішення, а у випадку вступу до НАТО голоси "за" і "проти" розділилися б практично порівну.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Альянс Україна-НАТО Асоціація з ЄС
powered by lun.ua

Статті

Посол при НАТО: Альянс боїться опинитися на межі збройного конфлікту з РФ через Україну

Наталія Галібаренко: Є країни, які виступають проти будь-якого діалогу з РФ. Але є і ті, які хочуть домовитися з Росією, мовляв, "щоби врятувати Україну"
24 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Назад до СРСР: як Білорусь стає полігоном для нових провокацій проти Заходу

Приклад Лукашенка досить показовий для України - він йде на пів кроку попереду Путіна, фактично тестуючи інструменти, які готується використати Кремль.
23 грудня 2021 — Марія Авдєєва, для Європейської правди

Прорвати польську блокаду: навіщо Києву потрібна суперечка з Євросоюзом

Україна готується вперше в своїй історії оскаржити дії Євросоюзу в арбітражі, створеному відповідно до Угоди про асоціацію.
23 грудня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда