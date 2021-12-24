В Австрії обговорюють четверту дозу вакцини для деяких груп населення

Австрія повинна запропонувати четверту дозу вакцини від коронавірусу деяким медичним працівникам та іншим ключовим працівникам.

Про це заявила Національна рада з вакцинації після швидкого поширення варіанту "Омікрон", повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

Водночас Рада наголосила, що наразі не має достатньо доказів, щоб рекомендувати четверту дозу широкій громадськості.

"З огляду на неминучу хвилю "Омікрон" четверта вакцинація може бути запропонована в зонах високого ризику (наприклад, для персоналу охорони здоров’я) і в системно критичних зонах через шість місяців після третьої вакцинації", – йдеться в повідомленні.

Оновлюючи свої рекомендації, Рада заявила, що четверті уколи можуть бути надані "не за призначенням" деяким групам ключових працівників після медичної консультації.

"Досі немає доказів того, що ця додаткова вакцинація може запобігти інфекції. Проте можна припустити, що серйозним захворюванням можна запобігти", – йдеться у повідомленні.

Австрія в середу оголосила, що знову посилить обмеження з 27 грудня, щоб впоратися з зростаючою хвилею випадків коронавірусу.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах очікує, що потрібна буде четверта доза вакцини від коронавірусу.

Британія також розглядає можливість запропонувати людям четверту дозу.

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