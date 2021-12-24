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Укр / Рус

В Австрии обсуждают четвертую дозу вакцины для некоторых групп населения

Пятница, 24 декабря 2021, 12:46

Австрия должна предложить четвертую дозу вакцины от коронавируса некоторым медицинским работникам и другим ключевым работникам.

Об этом заявил Национальный совет по вакцинации после скорейшего распространения варианта "Омикрон", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В то же время Рада подчеркнула, что пока нет достаточно доказательств, чтобы рекомендовать четвертую дозу широкой общественности.

"Учитывая неизбежную волну "Омикрон", четвертая вакцинация может быть предложена в зонах высокого риска (например, для персонала здравоохранения) и в системно критических зонах через шесть месяцев после третьей вакцинации", - говорится в сообщении.

Обновляя свои рекомендации, Совет заявил, что четвертые уколы могут быть предоставлены не по назначению некоторым группам ключевых работников после медицинской консультации.

"До сих пор нет доказательств того, что эта дополнительная вакцинация может предотвратить инфекцию. Однако можно предположить, что серьезных заболеваний можно предотвратить", – говорится в сообщении.

Австрия в среду объявила, что снова усилит ограничения с 27 декабря, чтобы справиться с растущей волной случаев коронавируса.

Напомним, министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах ожидает, что потребуется четвертая доза вакцины от коронавируса.

Великобритания также рассматривает возможность предложить людям четвертую дозу.

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Австрія Вакцины Коронавирус
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