В Іспанії заборонили палити на пляжах, штраф - 2000 євро

Іспанія прийняла закон, який дозволить місцевій владі заборонити куріння на пляжах і штрафувати порушників на 2000 євро.

Про це пише The Times, повідомляє "Європейська правда".

Закон, який у пятницю схвалили в Сенаті Іспанії, надасть місцевим муніципалітетам повноваження забороняти куріння на пляжі, щоб зменшити забруднення від недопалків.

Цей захід, який було внесено як поправку партією "Зелених", слідує рекомендації уряду, щоб муніципалітети пропагували пляжі, де не можна палити.

Інші заходи, передбачені законом, включають заборону на одноразовий пластик, видалення азбесту з будівель і заохочення повернення таких ємностей, як пляшки, до магазинів.

Прем’єр-міністр Педро Санчес поставив перед Іспанією мету стати вуглецевою нейтральною до 2050 року і зробив захист навколишнього середовища ключовою частиною політики свого уряду.

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