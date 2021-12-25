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У Швейцарії біля кордону з Францією стався сильний землетрус

Субота, 25 грудня 2021, 10:22

В ніч на суботу біля швейцарського міста Поррентруй неподалік кордону з Францією стався землетрус магнітудою 4,1.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє швейцарське видання SRF.

Землетрус стався незадовго до першої години ночі приблизно в 14 кілометрах на південний захід від Порентруя. Поштовхи, ймовірно, відчувалися на значній території Швейцарії.

У поодиноких випадках при землетрусі такої сили поблизу епіцентру можливі руйнування, однак про них поки не повідомляється.

Епіцентр землетрусу був на глибині близько 5,9 кілометра.

Повідомляється, що рятувальні служби отримали низку дзвінків від наляканих землетрусом громадян, в тому числі з місць на відстані 100 кілометрів від епіцентру землетрусу.

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Швейцарія
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