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У Німеччині зареєстровано менше випадків грипу, ніж до пандемії COVID-19

Неділя, 26 грудня 2021, 16:10

У Німеччині другий рік поспіль фіксують менше випадків грипу, ніж в роки до пандемії коронавірусу.

Про це пише видання Die Zeit, повідомляє "Європейська правда".

За словами експертів Інституту Роберта Коха (RKI), кількість випадків грипу, зареєстрованих цього сезону, перебуває на нижчому рівні, ніж у роки до пандемії.

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З початку жовтня в RKI Німеччини передали дані про 449 випадків грипу, підтверджених лабораторною діагностикою.

"У порівнянні з останніми п'ятьма передпандемічними сезонами ці значення дуже низькі", - заявили в інституті.

Проте, порівняно з попереднім роком, випадків грипу було зареєстровано значно більше. Торік хвиля грипу практично припинилася.

Жорсткі заходи щодо скорочення контактів за останні кілька тижнів призвели до значного зниження передачі гострих респіраторних інфекцій серед населення, особливо у вікових групах віком від 15 років та старших.

 За даними RKI, щорічна хвиля грипу у часи до коронавірусу зазвичай починалася у січні і тривала три-чотири місяці.

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Німеччина Коронавірус
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