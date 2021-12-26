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В Германии зарегистрировано меньше случаев гриппа, чем до пандемии COVID-19

Воскресенье, 26 декабря 2021, 16:10

В Германии второй год подряд фиксируют меньше случаев гриппа, чем в годы до пандемии коронавируса.

Об этом пишет издание Die Zeit, сообщает "Европейская правда".

По словам экспертов Института Роберта Коха (RKI), количество случаев гриппа, зарегистрированных в этом сезоне, находится на более низком уровне, чем в годы до пандемии.

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С начала октября в RKI Германии передали данные о 449 случаях гриппа, подтвержденных лабораторной диагностикой.

"По сравнению с последними пятью предпандемическими сезонами эти значения очень низкие", – заявили в институте.

Однако по сравнению с предыдущим годом случаев гриппа было зарегистрировано гораздо больше. В прошлом году волна гриппа практически прекратилась.

Жесткие меры по сокращению контактов за последние несколько недель привели к значительному снижению передачи острых респираторных инфекций среди населения, особенно в возрастных группах от 15 лет и старше.

По данным RKI, ежегодная волна гриппа во времена коронавируса обычно начиналась в январе и длилась три-четыре месяца.

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