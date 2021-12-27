Міністр закликав іспанців їсти менше м’яса, щоб боротися зі зміною клімату

Міністр з питань захисту споживачів Іспанії Альберто Гарсон зазначив, що іспанцям варто зменшувати споживання м’яса, щоб зробити свій внесок у сповільнення кліматичних змін.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Міністр зазначив, що це може зіграти ключову роль у тому, щоб сповільнити зміни клімату та його негативні наслідки у тому числі для Іспанії.

"Люди знають про те, яку роль у зміні клімату відіграють парникові гази, але здебільшого пов’язують це з викидами автомобілів. Лише нещодавно заговорили про вплив промислового тваринництва задля м’яса, особливо яловичив", - зазначив міністр, додавши, що в Іспанії це питання замовчується більше, ніж в інших країнах.

Альберто Гарсон наголосив, що Іспанія, з огляду на свої географічні особливості, є дуже вразливою до наслідків змін клімату, і продовження нинішніх тенденцій загрожує опустеленням та втратою багатьох туристичних принад, які зараз дозволяють Іспанії бути популярним місцем відпочинку та за які її люблять самі іспанці.

Міністр зазначив, що не має на увазі зовсім відмовілятися від м’яса, але принаймні зменшити споживання і купувати дорожчу, але якісну фермерську продукцію, замість дешевшої з мега-ферм з поголів’ям на десятки тисяч, які забруднюють грунти й повітря і зовсім не дбають про комфорт тварин.

Міністр зазначив, що іспанці в середньому споживають кілограм м’яса на тиждень, хоча рекомендована органами охорони здоров’я норма - 200-500 грамів, і що Іспанія на першому місці у ЄС за споживанням м’яса. За рік його виробляють в країні 7,6 млн тонн.

У публічній дискусії слова міністра розкритикували, у тому числі інші представники уряду. Він, захищаючись, заявив, що чекав такої реакції, але хтось має говорити про це. "Інші країни, як Німеччина, Британія, Франція, суттєво нас випередили в цьому питанні. Це вперше хтось в уряді Іспанії заговорив про те, про що науковці кажуть вже давно", - сказав Гарсон.

Нагадаємо, у Фінляндії журнал Suomen Luonto ("Природа Фінляндії"), який вже два десятиліття обирає "найнепотрібнішу річ року", цьогоріч присудив таке звання надмірному споживанню м'яса.

Раніше повідомлялося, що місто Гельсінкі відмовиться від м’ясних страв на своїх заходах.

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