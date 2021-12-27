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Министр призвал испанцев есть меньше мяса, чтобы бороться с изменением климата

Понедельник, 27 декабря 2021, 13:10

Министр по защите потребителей Испании Альберто Гарсон отметил, что испанцам стоит уменьшить потребление мяса, чтобы внести свой вклад в замедление климатических изменений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Министр отметил, что это может сыграть ключевую роль в том, чтобы замедлить изменение климата и его негативные последствия, в том числе, для Испании.

"Люди знают о том, какую роль в изменении климата играют парниковые газы, но в основном связывают это с выбросами автомобилей. Лишь недавно заговорили о влиянии промышленного животноводства, особенно для производства говядины", - отметил министр, добавив, что в Испании этот вопрос умалчивается больше, чем в других странах.

Альберто Гарсон отметил, что Испания, учитывая свои географические особенности, очень уязвима к последствиям изменений климата, и продолжение нынешних тенденций грозит появлением пустынь и утратой многих туристических достопримечательностей, которые сейчас позволяют Испании быть популярным местом отдыха и за которые её любят сами испанцы.

Министр отметил, что не имеет в виду совсем отказываться от мяса, но по крайней мере уменьшить потребление и покупать более дорогую, но качественную фермерскую продукцию, вместо дешевой с мега-ферм с поголовьем на десятки тысяч, которые серьезно загрязняют почвы и воздух и вовсе не заботятся о комфорте животных.

Министр отметил, что испанцы в среднем потребляют килограмм мяса в неделю, хотя рекомендованная органами здравоохранения норма – 200-500 граммов, и что Испания на первом месте в ЕС по потреблению мяса. За год его производят в стране 7,6 млн. тонн.

В публичной дискуссии слова министра подвергли критике, в том числе другие представители правительства. Он, защищаясь, заявил, что ждал такой реакции, но кто-то должен говорить об этом. "Другие страны, как Германия, Британия, Франция, существенно нас опередили в этом вопросе. Это впервые кто-то в правительстве Испании заговорил о том, о чем ученые говорят уже давно", - сказал Гарсон.

Напомним, в Финляндии журнал Suomen Luonto ("Природа Финляндии"), который уже два десятилетия выбирает "самую ненужную вещь года", в этом году присудил такое звание чрезмерному потреблению мяса.

Ранее сообщалось, что город Хельсинки откажется от мясных блюд на своих мероприятиях.

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Испания климат
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