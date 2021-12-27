В австрійському Тіролі розвернули близько сотні туристів з Британії: не знали нових правил

В австрійському Інсбруці, столиці альпійського регіону Тіроль, розвернули близько сотні туристів з Британії, які приїхали для відпочинку на гірськолижних курортах, але не врахували останнє оновлення правил у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Поліція Інсбрука 27 грудня повідомила, що ніхто з цих мандрівників не мав негативного тесту і вони ще не зробили підсилюючу дозу вакцини, відтак їх не могли впустити в країну. Більшість після цього одразу купили квитки на зворотні рейси і вилетіли назад у Британію.

З суботи Британія, Нідерланди, Данія та Норвегія опинилися в австрійському списку країн підвищеного ризику, з яких мандрівників впускають без вимоги самоізоляції лише за умови наявності вакцинації бустерною дозою та, на додачу, свіжого негативного тесту.

Як анонсували раніше, з 27 грудня набули чинності нові обмеження часу роботи закладів харчування, що діятимуть і в новорічну ніч.

Після загального трьохтижневого локдауну показники захворюваності в Австрії суттєво знизилися. Проте тепер експерти очікують нового зростання кількості заражень - у зв’язку з поширенням штаму "Омікрон".