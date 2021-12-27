В австрийском Тироле развернули около сотни туристов из Британии: не знали новых правил

В австрийском Инсбруке, столице альпийского региона Тироль, развернули около сотни туристов из Британии, которые приехали для отдыха на горнолыжных курортах и не учли последнего обновления правил въезда в связи с эпидемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Полиция Инсбрука 27 декабря сообщила, что никто из этих путешественников не имел отрицательного теста и еще не получил усиливающей дозы вакцины, поэтому их не могли впустить в страну. Большинство сразу купили билеты на обратные рейсы и вылетели обратно в Британию.

С субботы Британия, Нидерланды, Дания и Норвегия оказались в австрийском списке стран повышенного риска, из которых путешественников впускают без требования самоизоляции только при условии наличия вакцинации бустерной дозой и, вдобавок, свежего отрицательного теста.

Как анонсировали ранее, с 27 декабря вступили в силу новые ограничения времени работы заведений питания, которые будут действовать и в новогоднюю ночь.

После общего трехнедельного локдауна показатели заболеваемости в Австрии существенно снизились. Однако теперь эксперты ожидают нового роста количества заражений – в связи с распространением штамма "Омикрон".