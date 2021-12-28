Кулеба: про зміну "Нормандського формату" зараз не йдеться

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на сьогодні не розглядається питання про зміну "Нормандського формату" переговорів по Донбасу.

Як пише "Європейська правда", про це Кулеба сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

"Про зміну нормандського формату зараз не йдеться. Є трек американо-російський, двосторонній, вони на ньому спілкуються. Але щойно на цьому треку виникають питання, які, на думку Сполучених Штатів, неможливо обговорювати чи вирішувати без їхніх союзників, зокрема України, вони консультуються з ними", - сказав Кулеба.

Міністр запевняє, що Київ перебуває у центрі всіх переговорних процесів, які ведуться між Заходом та Росією.

"Україна скрізь, в буквальному сенсі. Україна є ключовою причиною появи цих документів, Україна присутня в усіх консультаціях, в усіх розмовах, які ведуть з Росією. І з Україною партнери діляться тим, про що вони говорять з Росією, координують з нами свої позиції", - сказав Кулеба.

Він навів приклад, коли представниця держдепартаменту США Карен Донфрід перед поїздкою в Москву була в Києві.

"З ким США першими обговорили зміст цих документів? З Україною. Це і є відповідь. І ми ж не просто слухаємо в цих розмовах, ми викладаємо свою позицію, і наголошуємо, що ось це, це і це заздалегідь "не злітає", - додав міністр.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про залучення США до переговорів Донбасу та план з 10 пунктів, який він запропонував усім можливим сторонам переговорів.

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