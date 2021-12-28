Кулеба: об изменении "Нормандского формата" сейчас речь не идет

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на сегодняшний день не рассматривается вопрос об изменении "Нормандского формата" переговоров по Донбассу.

Как пишет "Европейская правда", об этом Кулеба сказал в интервью РБК-Украина.

"О смене нормандского формата сейчас речь не идет. Есть трек американо-русский, двусторонний, они на нем общаются. Но как только на этом треке возникают вопросы, которые, по мнению Соединенных Штатов, невозможно обсуждать или решать без их союзников, в частности Украины, они консультируются с ними", - сказал Кулеба.

Министр уверяет, что Киев находится в центре всех переговорных процессов, ведущихся между Западом и Россией.

"Украина везде, в буквальном смысле. Украина – ключевая причина появления этих документов, Украина присутствует во всех консультациях, во всех разговорах, ведущих с Россией. И с Украиной партнеры делятся тем, о чем они говорят с Россией, координируют с нами свои позиции", – сказал Кулеба.

Он привел пример, когда представитель госдепартамента США Карен Донфрид перед поездкой в ​​Москву была в Киеве.

"С кем США первыми обсудили содержание этих документов? С Украиной. Это и есть ответ. И мы ведь не просто слушаем в этих разговорах, мы излагаем свою позицию, и подчеркиваем, что вот это, это и это заранее "не взлетает", - добавил министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о привлечении США к переговорам по Донбассу и плане из 10 пунктов, который он предложил всем возможным сторонам переговоров.

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