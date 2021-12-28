В Іспанії зросла кількість заражень COVID-19 після Різдва

Рівень зараження коронавірусом в Іспанії вперше перевищив 1000 випадків на 100 000 осіб у понеділок, чому сприяв варіант "Омікрон", що швидко розповсюджується, хоча лікарні зазнають набагато меншого навантаження, ніж у попередні хвилі пандемії.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За даними Міністерства охорони здоров'я, після різдвяних вихідних показник захворюваності, виміряний за попередні 14 днів, зріс до 1206 випадків.

Дані про щоденні випадки не оновлювалися з четверга і в понеділок одразу повідомлялося про 214 619 нових випадків.

З четверга міністерство додало 120 смертей до списку загиблих від коронавірусу. Щоденна смертність коливається нижче за 100, що набагато нижче, ніж приблизно 1000 на піку першої хвилі минулого року або близько 600 у січні минулого року, коли вакцинація проти COVID-19 тільки почалася.

Заповнюваність лікарень пацієнтами з коронавірусом зросла до 7,69% з 6,4% у четвер, залишаючись набагато нижчою за 24%, зареєстрованих наприкінці січня. Заповнюваність реанімаційних відділень досягла 18,26% у порівнянні із січневими 43%.

В Іспанії вакциновано майже 80% населення і вже розпочалася програма ревакцинації.

Нагадаємо, шість регіонів Іспанії для боротьби з епідемією погодили обмеження щодо часу роботи закладів харчування і клубів. Каталонія стала першим регіоном, що повернув комендантську годину.

В національному уряді також заявили про повернення маскового режиму надворі, скасованого пів року тому.

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