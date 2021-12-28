В Испании выросло количество заражений COVID-19 после Рождества

Уровень заражения коронавирусом в Испании впервые превысил 1000 случаев на 100 000 человек в понедельник, чему способствовал быстро распространяющийся вариант "Омикрон", хотя больницы испытывают гораздо меньшую нагрузку, чем в предыдущие волны пандемии.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

По данным Министерства здравоохранения, после рождественских выходных показатель заболеваемости, измеренный за предыдущие 14 дней, вырос до 1206 случаев.

Данные о ежедневных случаях не обновлялись с четверга и в понедельник сразу сообщалось о 214 619 новых случаев.

С четверга министерство добавило 120 смертей к числу погибших от коронавируса. Ежедневная смертность колеблется ниже 100, что намного ниже, чем примерно 1000 на пике первой волны в прошлом году или около 600 в январе прошлого года, когда вакцинация против COVID-19 только началась.

Заполняемость больниц пациентами с коронавирусом выросла до 7,69% с 6,4% в четверг, оставаясь намного ниже 24%, зарегистрированных в конце января. Заполняемость реанимационных отделений достигла 18,26% после январских 43%.

В Испании вакцинировано почти 80% населения и уже началась программа ревакцинации.

Напомним, шесть регионов Испании для борьбы с эпидемией согласовали ограничения по времени работы заведений питания и клубов. Каталония стала первым регионом, вернувшим комендантский час.

В национальном правительстве также заявили о возвращении масочного режима на улице, отмененного полгода назад.