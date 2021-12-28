У Німеччині десятки тисяч людей протестували проти COVID-обмежень

Багатотисячні протести проти посилення коронавірусних обмежень відбулись у низці міст Німеччини 27 грудня.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

За даними поліції, найбільше противників нинішньої стратегії уряду щодо боротьби з поширенням COVID-19 вийшли на вулиці у Східній Німеччині – тільки у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія кількість протестувальників у сукупності становила близько 15 тисяч людей.

У той же день у цій федеральній землі набули чинності суворіші обмеження, що включають тимчасове закриття музеїв, театрів, кінотеатрів та інших закладів дозвілля.

Крім того, у федеральній землі Бранденбург проти чинної політики боротьби з поширенням COVID-19 протестували близько 9000 осіб у 16 ​​населених пунктах.

У столиці федеральної землі Саксонія-Ангальт Магдебурзі близько 5000 осіб пройшли центром міста ходою, у містах Галле і Гальберштадт на вулиці вийшли близько 1500 осіб у кожному, у Віттенберзі - близько 1900, у Біттерфельді - близько 1100 осіб.

У федеральній землі Тюрінгія кількість протестувальників у різних містах сягала 4000 осіб. У саксонському місті Бауцен поліцію закидали пляшками та фаєрами, коли вона спробувала зупинити демонстрантів.

У західній частині країни протестні акції зібрали значно менше людей, але також пройшли у різних федеральних землях - у Саарі (близько 3000 осіб), Гессені (близько 1000), Рейнланд-Пфальці (близько 150). Загалом акції протесту були мирними, лише у місті Пірмазенс двоє демонстрантів атакували поліцейських, коли ті попросили їх одягти захисні маски.

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