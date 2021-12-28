В Германии десятки тысяч человек протестовали против COVID-ограничений

Многотысячные протесты против усиления коронавирусных ограничений прошли в ряде городов Германии 27 декабря.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

По данным полиции, больше всего противников нынешней стратегии правительства по борьбе с распространением COVID-19 вышли на улицы в Восточной Германии – только в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания количество протестующих в совокупности составило около 15 тысяч человек.

В тот же день в этой федеральной земле вступили в силу более строгие ограничения, включающие временное закрытие музеев, театров, кинотеатров и других заведений досуга.

Кроме того, в федеральной земле Бранденбург против действующей политики борьбы с распространением COVID-19 протестовали около 9000 человек в 16 населенных пунктах.

В столице федеральной земли Саксония-Ангальт Магдебурге около 5000 человек прошли по центру города маршем, в городах Галле и Гальберштадт на улицы вышли около 1500 человек в каждом, в Виттенберге - около 1900, в Биттерфельде - около 1100 человек.

В федеральной земле Тюрингия количество протестующих в разных городах достигало 4000 человек. В саксонском городе Бауцен полицию забросали бутылками и файерами, когда она попыталась остановить демонстрантов.

В западной части страны протестные акции собрали гораздо меньше людей, но также прошли в разных федеральных землях – в Сааре (около 3000 человек), Гессене (около 1000), Рейнланд-Пфальце (около 150). В целом акции протеста были мирными, только в городе Пирмазенс два демонстранта атаковали полицейских, когда те попросили их одеть защитные маски.