Министр обороны Литвы: ультимативные требования Путина к НАТО должны быть отклонены

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что в НАТО должны отвергнуть требования президента РФ Владимира Путина о "гарантиях безопасности".

Об этом он сказал в интервью LRT, сообщает "Европейская правда".

"Я считаю, что такие окончательные требования Путина должны быть отвергнуты, и, по сути, должны быть выдвинуты требования самому Путину. Потому что красные линии, которые проводил и до сих пор проводит Запад, в том числе в Украине, нарушались им много раз", - сказал Анушаускас.

Министр добавил, что у него нет больших ожиданий в отношении запланированных на январь переговоров между Россией и США, на которых планируется обсудить контроль над ядерным оружием и растущую напряженность вокруг Украины.

"Несомненно, мы можем поговорить, это то, что делают НАТО и США. Но я хотел бы подчеркнуть, что эти требования нарушают международное право и не принесут никакой стабильности в регион, а скорее разоружат его, дестабилизируют", - сказал он.

Анушаускас подчеркнул, ситуация с безопасностью не изменилась к лучшему и остается сложной, а Россия аккумулирует силы возле Украины.

"Будут ли они использованы? Конечно, все зависит от политического решения Путина, все надеются, что его не будет, но мы не можем учесть все перипетии авторитарных диктаторов. Я бы действительно не стал говорить о разгроме Украины, потому что я думаю, что у Украины есть как возможности, так и силы, чтобы серьезно противостоять и защищать свой суверенитет, я думаю, что это будет сделано ", - сказал министр.

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США. В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

В НАТО заявили, что диалог с РФ должен учитывать беспокойство НАТО относительно действий России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

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