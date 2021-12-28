Німеччина придбає мільйон упаковок нових ліків проти коронавірусу від Pfizer

Федеральний уряд Німеччини вирішив придбати мільйон упаковок препарату Paxlovid у американської компанії Pfizer для лікування коронавірусу.

Про це пише "Der Tagesspiegel", повідомляє "Європейська правда".

Перші поставки ліків очікуються в січні 2022-го.

"Препарат надзвичайно перспективний, оскільки він може значно послабити важкий перебіг Covid, якщо його ввести на ранній стадії. Я сподіваюся, що ми зможемо запобігти численним важким перебігам у відділеннях інтенсивної терапії", - каже міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах.

Міністр вважає, що повільно, завдяки комбінації все більш ефективних вакцин та варіантів лікування, Covid стане хворобою, "яка втратить свій жах".

"Я б хотів, щоб ми боролися з ковідом за допомогою швидкої вакцинації та ефективних препаратів, ніж щоб ми були змушені закривати школи", - додав він.

У Німеччині запустили процедуру екстреного схвалення препарату Paxlovid.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило екстрене використання в Європейському союзі протиковідної таблетки від Pfizer, яка ще не отримала повноцінного дозволу на застосування в ЄС.

Як зазначалося, EMA оприлюднило цю рекомендацію, щоб підтримати національні органи влади, які можуть прийняти рішення про можливе раннє використання препарату до отримання дозволу на маркетинг, наприклад, в умовах невідкладного використання, у світлі зростання рівня зараження та смертності від COVID-19 у всьому ЄС.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.