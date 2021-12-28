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Німеччина придбає мільйон упаковок нових ліків проти коронавірусу від Pfizer

Вівторок, 28 грудня 2021, 14:57

Федеральний уряд Німеччини вирішив придбати мільйон упаковок препарату Paxlovid у американської компанії Pfizer для лікування коронавірусу. 

Про це пише "Der Tagesspiegel", повідомляє "Європейська правда". 

Перші поставки ліків очікуються в січні 2022-го. 

"Препарат надзвичайно перспективний, оскільки він може значно послабити важкий перебіг Covid, якщо його ввести на ранній стадії. Я сподіваюся, що ми зможемо запобігти численним важким перебігам у відділеннях інтенсивної терапії", - каже міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах.

Міністр вважає, що повільно, завдяки комбінації все більш ефективних вакцин та варіантів лікування, Covid стане хворобою, "яка втратить свій жах". 

"Я б хотів, щоб ми боролися з ковідом за допомогою швидкої вакцинації та ефективних препаратів, ніж щоб ми були змушені закривати школи", - додав він.

У Німеччині запустили процедуру екстреного схвалення препарату Paxlovid. 

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило екстрене використання в Європейському союзі протиковідної таблетки від Pfizer, яка ще не отримала повноцінного дозволу на застосування в ЄС.

Як зазначалося, EMA оприлюднило цю рекомендацію, щоб підтримати національні органи влади, які можуть прийняти рішення про можливе раннє використання препарату до отримання дозволу на маркетинг, наприклад, в умовах невідкладного використання, у світлі зростання рівня зараження та смертності від COVID-19 у всьому ЄС.

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Коронавірус Вакцини
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