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Германия купит миллион упаковок нового лекарства против коронавируса от Pfizer

Вторник, 28 декабря 2021, 14:57

Федеральное правительство Германии решило приобрести миллион упаковок препарата Paxlovid у американской компании Pfizer для лечения коронавируса.

Об этом пишет "Der Tagesspiegel", сообщает "Европейская правда".

Первые поставки лекарства ожидаются в январе 2022-го.

"Препарат чрезвычайно перспективен, поскольку он может значительно ослабить тяжелое течение Covid, если его ввести на ранней стадии. Я надеюсь, что мы сможем предотвратить многочисленные тяжелые течения в отделениях интенсивной терапии", - говорит министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.

Министр считает, что медленно, благодаря комбинации все более эффективных вакцин и вариантов лечения, Covid станет болезнью, "которая потеряет свой ужас".

"Я бы хотел, чтобы мы боролись с ковидом с помощью быстрой вакцинации и эффективных препаратов, чем чтобы мы были вынуждены закрывать школы", - добавил он.

В Германии была запущена процедура экстренного одобрения препарата Paxlovid.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило экстренное использование в Европейском союзе противоковидной таблетки от Pfizer, еще не получившей полноценного разрешения на применение в ЕС.

Как отмечалось, EMA обнародовала эту рекомендацию, чтобы поддержать национальные органы власти, которые могут принять решение о возможном раннем использовании препарата до получения разрешения на маркетинг, например, в условиях безотлагательного использования, в свете роста уровня заражения и смертности от COVID-19 во всем ЕС.

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Коронавирус Вакцины
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