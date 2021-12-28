Франція планує штраф у 1000 євро за використання фальшивого "паспорта вакцинації"

Французький уряд пропонує нові жорсткі покарання для тих, кого спіймали з підробленим коронавірусним пропуском.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Local.

На пресконференції в понеділок увечері прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс рішуче засудив тих, хто використовує фальшиві перепустки.

Ковідна перепустка із зазначенням вакцинаційного статусу або результатом тесту на коронавірус потрібна у Франції для доступу до певних місць з серпня. Майже стільки ж часу існує проблема з людьми, які використовують фальшиві перепустки.

У деяких випадках створюються підроблені перепустки, тоді як в інших випадках медиків ловили на продажу справжніх сертифікатів про вакцинацію.

Деякі люди вибирають простіший варіант, просто використовуючи чужу перепустку для доступу в бар, кафе або місце відпочинку.

У січні у Франції почне діяти "вакцинний паспорт". За умови затвердження у французькому парламенті "вакцинного паспорта" нещеплені люди більше не зможуть потрапити у певні місця, показавши негативний тест на коронавірус. Вхід буде дозволений лише повністю вакцинованим.

Передбачаючи зростання попиту на фальшиві перепустки серед запеклих противників щеплень, законопроєкт про перепустки також містить пропозицію про суворіші штрафи.

Штраф за використання підробленого пропуску збільшиться зі 135 до 1000 євро за перше порушення. Надання "вакцинного паспорту" іншій особі каратиметься штрафом у розмірі 750 євро.

Кафе, бари та інші заклади, які спіймають на тому, що вони не перевіряють перепустки, будуть негайно оштрафовані на 1000 євро з можливістю закриття за повторні порушення та штрафів до 45 000 євро.

Вже нині діють суворі покарання для осіб, які виробляють підроблені перепустки. Створення фальшивої перепустки карається штрафом до 75 000 євро і п'ятьма роками ув'язнення.

Нагадаємо, минулого тижня у Франції вперше кількість випадків коронавірусу перетнула позначку у 100 тисяч.

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