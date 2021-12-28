Франция планирует штраф в 1000 евро за использование фальшивого "паспорта вакцинации"

Французское правительство предлагает новые жесткие наказания тем, кого поймали с поддельным коронавирусным пропуском.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в публикации The Local.

На пресс-конференции в понедельник вечером премьер-министр Франции Жан Кастекс решительно осудил тех, кто использует фальшивые пропуска.

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Ковидный пропуск с указанием вакцинационного статуса или результатом теста на коронавирус требуется во Франции для доступа к определенным местам с августа. Почти столько же времени существует проблема с людьми, использующими фальшивые пропуски.

В некоторых случаях создаются поддельные пропуска, в то время как в других случаях медиков ловили на продаже настоящих сертификатов о вакцинации.

Некоторые люди выбирают более простой вариант, просто используя чужой пропуск для доступа в бар, кафе или место отдыха.

В январе во Франции начнет действовать "вакцинный паспорт". При утверждении во французском парламенте "вакцинного паспорта" непривитые люди больше не смогут попасть в определенные места, показав негативный тест на коронавирус. Вход будет разрешен только полностью вакцинированным.

Предусматривая рост спроса на фальшивые пропуски среди ожесточенных противников прививок, законопроект о пропуске также содержит предложение о более строгих штрафах.

Штраф за использование поддельного пропуска увеличится со 135 до 1000 евро за первое нарушение. Предоставление "вакцинного паспорта" другому лицу будет караться штрафом в размере 750 евро.

Кафе, бары и другие заведения, которые поймают на том, что они не проверяют пропуск, будут немедленно оштрафованы на 1000 евро с возможностью закрытия за повторные нарушения и штрафов до 45 000 евро.

Уже сейчас действуют строгие наказания для лиц, изготовляющих поддельные пропуска. Создание фальшивого пропуска карается штрафом до 75 000 евро и пятью годами заключения.

Напомним, на прошлой неделе во Франции впервые количество случаев коронавируса пересекло отметку в 100 тысяч.