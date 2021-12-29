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У Франції після Різдва повідомили про новий рекорд заражень коронавірусом

Середа, 29 грудня 2021, 08:30

Органи охорони здоров’я Франції у вівторок 28 грудня повідомили про майже 180 тисяч нових заражень коронавірусом. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Показник - 179 807 нових хворих - майже вдвічі перевищив попередній максимум. Хоча цифри наводяться "за 24 години", ймовірно, сюди увійшли також дані з тестів, зроблених раніше, які затримались через святкові вихідні. Таке припущення дозволяє робити те, що після рекордних 104 тисяч хворих за добу на 25 грудня в наступні два дні повідомляли про близько 30 тисяч заражень. 

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В середньому за останні 7 днів Франція з населенням близько 67,3 млн осіб щодоби реєуструвала по 87 тисяч нових випадків.

Померли за останню добу 242 хворих на коронавірус.

У лікарнях перебувають 17 405 хворих - на 2110 більше, ніж попереднього дня, і 3416 - у палатах інтенсивної терапії, що на 417 більше, ніж напередодні.

У Франції повністю щеплені від коронавірусу більше 76% населення, понад 23 мільйони французів вже отримали підсилюючу третю дозу.

Як вже повідомлялося, уряд оголосив про посилення обмежень через наростання епідемії. У той же час, прем’єр пообіцяв, що  комендантської години напередодні Нового року запроваджувати не будуть.

Також планують замінити звичайний ковід-сертифікат як перепустку до деяких громадських місць "вакцинним", що підтверджує саме отримання щеплення. Правило набуде чинності з 15 січня, якщо парламент схвалить урядовий законопроєкт.

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Франція Коронавірус
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