Во Франции после Рождества сообщили о новом рекорде заражений коронавирусом

Органы здравоохранения Франции во вторник 28 декабря сообщили о почти 180 тысячах новых заражений коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Показатель – 179 807 новых больных – почти вдвое превысил предыдущий максимум. Хотя цифры приводятся "за 24 часа", вероятно, сюда вошли также данные тестов, сделанных ранее, которые задержались через праздничные выходные. Такое предположение позволяет делать то, что после рекордных 104 тысяч больных в сутки на 25 декабря в следующие два дня сообщали о около 30 тысячах заражений.

В среднем за последние 7 дней Франция с населением около 67,3 млн человек ежесуточно регистрировала по 87 тысяч новых случаев.

Умерли за последние сутки 242 больных коронавирусом.

В больницах находятся 17 405 больных – на 2110 больше, чем в предыдущий день, и 3416 – в палатах интенсивной терапии, что на 417 больше, чем накануне.

Во Франции полностью привиты от коронавируса более 76% населения, более 23 миллионов французов уже получили усиливающуюся третью дозу.

Как уже сообщалось, правительство объявило об усилении ограничений из-за нарастания эпидемии. В то же время, премьер пообещал, что комендантский час перед Новым годом вводить не будут.

Также планируют заменить обычный ковид-сертификат как пропуск в некоторые общественные места "вакцинным", что подтверждает получение прививки. Правило вступит в действие с 15 января, если парламент одобрит правительственный законопроект.