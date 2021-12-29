Боррель: ЄС має бути залучений до переговорів США та Росії про безпеку

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель наполягає, що ЄС має відігравати активну роль у майбутніх переговорах між США та Росією з питань безпеки навколо України.

Про це він розповів у телефонному інтерв’ю німецькому виданню Die Welt, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо Москва, як було оголошено, хоче поговорити про архітектуру безпеки в Європі та гарантії безпеки з січня, то це стосується не лише Америки та Росії. ЄС має бути залучений до цих переговорів", - сказав Жозеп Боррель.

Він зазначив, що переговори щодо ситуації мають сенс лише за активної участі ЄС, оскільки переговори торкаються майбутнього всього європейського континенту.

"Європейська безпека – це наша безпека. Це про нас. Це не просто справа двох держав, тобто Америки та Росії чи НАТО та Росії, навіть якщо Москва це так уявляє", - сказав він.

Він також розкритикував недвозначні вимоги Росії.

"Це вперше, коли росіяни виклали свій порядок денний у письмовій формі, у формі реального договору. Раніше такого не було. Так чинять лише переможці: так би мовити, це мої умови", – зазначив він, додавши, що вимоги "цілком неприйнятні".

Натомість Боррель сказав, що переговори мають бути зосереджені на порушеннях з боку Росії після прийняття Гельсінських угод 1975 року.

"Територіальна цілісність країни та право суверенної держави вирішувати власну співпрацю з іншими країнами чи альянсами — ці принципи не підлягають обговоренню", - сказав Боррель.

Раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія не бачить готовності Брюсселя взаємодіяти з Москвою "на умовах рівноправності" у переговорах про безпеку.

Європейський Союз наполягає, що його інтереси повинні бути представлені на імовірних переговорах із Росією щодо питань безпеки в Європі.

Нові переговори між США і Росією, на яких обговорять Україну, плануються 10 січня.

У Білому домі наголошують, що будуть дотримуватися принципу "нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включаючи Україну".

Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.