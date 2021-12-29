Боррель: ЕС должен быть вовлечен в переговоры США и России о безопасности

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель настаивает, что ЕС должен играть активную роль в будущих переговорах между США и Россией по безопасности вокруг Украины.

Об этом он рассказал в телефонном интервью немецкому изданию Die Welt, сообщает "Европейская правда".

"Если Москва, как было объявлено, хочет поговорить об архитектуре безопасности в Европе и гарантиях безопасности с января, то это касается не только Америки и России. ЕС должен быть вовлечен в эти переговоры", - сказал Жозеп Боррель.

Он отметил, что переговоры по ситуации имеют смысл только при активном участии ЕС, поскольку переговоры затрагивают будущее всего европейского континента.

"Европейская безопасность – это наша безопасность. Это о нас. Это не просто дело двух государств, то есть Америки и России или НАТО и России, даже если Москва так представляет", - сказал он.

Он также раскритиковал недвусмысленные требования России.

"Это впервые, когда россияне изложили свою повестку дня в письменной форме, в форме реального договора. Раньше такого не было. Так поступают только победители: так сказать, это мои условия", – отметил он, добавив, что требования "совершенно неприемлемы" .

Боррель сказал, что переговоры должны быть сосредоточены на нарушениях со стороны России после принятия Хельсинкских соглашений 1975 года.

"Территориальная целостность страны и право суверенного государства решать собственное сотрудничество с другими странами или альянсами – эти принципы не подлежат обсуждению", - сказал Боррель.

Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не видит готовности Брюсселя взаимодействовать с Москвой "на условиях равноправия" в переговорах о безопасности.

Европейский Союз настаивает, что его интересы должны быть представлены на возможных переговорах с Россией по вопросам безопасности в Европе.

Новые переговоры между США и Россией, на которых будут обсуждать Украину, планируются 10 января.

В Белом доме подчеркивают, что будут придерживаться принципа "ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, включая Украину".

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