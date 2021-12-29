Німеччина пожертвує біднішим країнам ще 75 млн доз вакцин

Новий уряд Німеччини оголосив про плани пожертвувати щонайменше 75 мільйонів доз вакцини біднішим країнам наступного року.

Про це розповіла міністр розвитку Свенья Шульце, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

За її словами, попередня мета у 100 мільйонів переданих доз у 2021 році була досягнута.

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"Але ми не маємо зупинятися на досягнутому. Наступного року ми плануємо пожертвувати як мінімум 75 мільйонів доз", - сказала вона.

Шульце зазначила, що погоджується з міністром охорони здоров'я Карлом Лаутербахом у тому, що це не повинно відбуватися за рахунок вакцинації громадян у Німеччині.

"Ми впораємося як із забезпеченням власного населення, так і із забезпеченням найбідніших країн", - додала міністр.

Як повідомлялось у жовтні, Німеччина пожертвувала Україні 1,5 млн доз вакцини від COVID-19.

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