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Німеччина пожертвує біднішим країнам ще 75 млн доз вакцин

Середа, 29 грудня 2021, 15:27

Новий уряд Німеччини оголосив про плани пожертвувати щонайменше 75 мільйонів доз вакцини біднішим країнам наступного року.

Про це розповіла міністр розвитку Свенья Шульце, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

За її словами, попередня мета у 100 мільйонів переданих доз у 2021 році була досягнута.

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"Але ми не маємо зупинятися на досягнутому. Наступного року ми плануємо пожертвувати як мінімум 75 мільйонів доз", - сказала вона.

Шульце зазначила, що погоджується з міністром охорони здоров'я Карлом Лаутербахом у тому, що це не повинно відбуватися за рахунок вакцинації громадян у Німеччині.

"Ми впораємося як із забезпеченням власного населення, так і із забезпеченням найбідніших країн", - додала міністр.

Як повідомлялось у жовтні, Німеччина пожертвувала Україні 1,5 млн доз вакцини від COVID-19.

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Німеччина Вакцини Коронавірус
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