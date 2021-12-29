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Германия пожертвует более бедным странам еще 75 млн доз вакцин

Среда, 29 декабря 2021, 15:27

Новое правительство Германии объявило о планах пожертвовать не менее 75 миллионов доз вакцин более бедным странам в следующем году.

Об этом рассказала министр развития Свенья Шульце, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

По ее словам, предварительная цель в 100 миллионов передаваемых доз в 2021 году была достигнута.

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"Но мы не должны останавливаться на достигнутом. В следующем году мы планируем пожертвовать как минимум 75 миллионов доз", - сказала она.

Шульце отметила, что согласна с министром здравоохранения Карлом Лаутербахом в том, что это не должно происходить за счет вакцинации граждан в Германии.

"Мы справимся как с обеспечением собственного населения, так и с обеспечением беднейших стран", - добавила министр.

Как сообщалось в октябре, Германия пожертвовала Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19.

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Германия Вакцины Коронавирус
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