Британия ввела санкции против "Беларуськалия" и белорусских пропагандистов

Великобритания в координации с ЕС, США и Канадой ввела новый пакет санкций в ответ на пренебрежение международным правом режимом Лукашенко.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на официальное уведомление британского правительства.

В частности, Британия ввела санкции против "Беларуськалия", одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. Это предприятие правительство называет основным источником доходов и иностранной валюты для Лукашенко.

Кроме того, Британия ввела санкции в виде замораживания активов и запрета на поездки против восьми белорусов, ответственных за репрессии и нарушения прав человека.

В решении сказано, что санкции введены против 5 пропагандистов, игравших ключевую роль в распространении дезинформации в Беларуси, высокопоставленного белорусского чиновника, ответственного за притеснения гражданского общества и демократической оппозиции в стране, а также судьи и помощника прокурора, ответственных за многочисленные политически мотивированные решения против журналистов.

"Эти санкции по-прежнему нацелены на важные источники доходов режима Лукашенко и налагают серьезные ограничения на тех, кто отвечает за некоторые из самых ужасных антидемократических действий в Беларуси", - прокомментировала министр иностранных дел Лиз Трасс.

2 декабря Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и Канада ввели санкции против людей и организаций из Беларуси.

В совместном заявлении они отметили, что санкции являются ответом на "длительные нападения на права человека и основные свободы в Беларуси, пренебрежение международными нормами и неоднократные акты репрессий".

Режим Лукашенко обвиняют в том, что он свозит мигрантов в Беларусь и поощряет или заставляет их пересекать границу с Польшей, Литвой и Латвией для дальнейших поездок в ЕС.

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