Меркель зі смолоскипами та військовим оркестором провели з посади канцлера

У Берліні у дворі міністерства оборони в четвер ввечері відбулися урочисті проводи Ангели Меркель з посади канцлера Німеччини, яку вона обіймала впродовж 16 років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі DW.

Захід під назвою "Велика вечірня зоря" провели в обмеженому форматі через антикоронавірусні правила. На церемонії були присутні близько 200 осіб, у тому числі - 52 людини, які обіймали посади міністрів в урядах, які очолювала Меркель.

За бажанням Ангели Меркель поряд із християнським гімном XVIII століття "Großer Gott, wir loben Dich" оркестр Бундесверу виконав під час церемонії пісні відомих німецьких виконавців із Західної та Східної Німеччини - композицію "Für mich soll's rote Rosen" ("Для мене проллється дощ із червоних троянд") актриси та співачки Гільдегард Кнеф та шлягер 1970-х років "Du hast den Farbfilm vergessen" ("Ти забув кольорову плівку") культової панк-рок виконавиці з колишньої НДР Ніни Гаген.

Вибір останньої композиції Меркель пояснила тим, що ця пісня асоціюється з її юністю. Крім того, це пісня не просто з колишньої НДР, а з виборчого округу в землі Мекленбург - Передня Померанія, від якого вона багато разів обиралася до Бундестагу.

Das Stabsmusikkorps der @BMVgBundeswehr beim Großen #Zapfenstreich für Kanzlerin #Merkel: "Für mich soll's rote Rosen regnen". pic.twitter.com/0mqmnQdOOU — Steffen Seibert (@RegSprecher) December 2, 2021

Урочистий військовий церемоніальний акт "Велика вечірня зоря" вважається найвищою даниною поваги, яку збройні сили Німеччини можуть віддати цивільній особі.

Крім федеральних канцлерів, цей звичай також використовується для вшанування федеральних президентів та міністрів оборони під час їхнього звільнення з посад. Традиція сягає XVI століття. Церемонія завжди проходить увечері та складається з кількох музичних композицій. Крім того, за традицією запалюють смолоскипи.

Фото: dpa

У своїй прощальній промові Меркель ще раз подякувала всім, хто надавав допомогу у боротьбі з пандемією коронавірусу.

"Я хотіла б подякувати всім, хто всіма силами бореться з пандемією", - сказала вона, згадавши лікарів та медперсонал, а також "руки допомоги в гуманітарних організаціях та Бундесвері".

Фото: dpa

Водночас Меркель розкритикувала тих, хто, заперечуючи наукові дані, сіє ворожнечу у зв'язку з пандемією: "Там, де ненависть і насильство вважаються законним засобом відстоювання інтересів, лежать межі нашої толерантності як демократів".

Очікується, що новий уряд Німеччини на чолі з соціал-демократом Олафом Шольцом німецький парламент затвердить наступного тижня.

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