Меркель с факелами и военным оркестором провели с должности канцлера

В Берлине во дворе министерства обороны в четверг вечером состоялись торжественные проводы Ангелы Меркель с должности канцлера Германии, которую она занимала в течение 16 лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале DW.

Мероприятие под названием "Великая вечерняя заря" провели в ограниченном формате из-за антикоронавирусных правил. На церемонии присутствовало около 200 человек, в том числе 52 человека, занимавших должности министров в правительствах, возглавляемых Меркелем.

По желанию Ангелы Меркель наряду с христианским гимном XVIII века "Großer Gott, wir loben Dich" оркестр Бундесвера исполнил во время церемонии песни известных немецких исполнителей из Западной и Восточной Германии - композицию "Für mich soll's rote Rosen" ("Для меня прольется дождь из красных роз") актрисы и певицы Гильдегард Кнеф и шлягер 1970-х годов "Du hast den Farbfilm vergessen" ("Ты забыл цветную пленку") культовой панк-рок исполнительницы из бывшей ГДР Нины Хаген.

Выбор последней композиции Меркель объяснила тем, что песня ассоциируется с ее юностью. Кроме того, это песня не просто из бывшей ГДР, а из избирательного округа в земле Мекленбург – Передняя Померания, от которого она многократно избиралась в Бундестаг.

Das Stabsmusikkorps der @BMVgBundeswehr beim Großen #Zapfenstreich für Kanzlerin #Merkel: "Für mich soll's rote Rosen regnen". pic.twitter.com/0mqmnQdOOU — Steffen Seibert (@RegSprecher) December 2, 2021

Торжественный военный церемониальный акт "Великая вечерняя заря" считается самой высокой данью уважения, которую вооруженные силы Германии могут отдать гражданскому лицу.

Кроме федеральных канцлеров, этот обычай также используется для чествования федеральных президентов и министров обороны во время их освобождения от должностей. Традиция уходит в XVI век. Церемония проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций. Кроме того, по традиции зажигают факелы.

фото: dpa

В своей прощальной речи Меркель еще раз поблагодарила всех, кто оказывал помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

"Я хотела бы поблагодарить всех, кто всеми силами борется с пандемией", - сказала она, вспомнив врачей и медперсонал, а также "руки помощи в гуманитарных организациях и Бундесвере".

фото: dpa

В то же время Меркель подвергла критике тех, кто, отрицая научные данные, сеет вражду в связи с пандемией: "Там, где ненависть и насилие считаются законным средством отстаивания интересов, лежат пределы нашей толерантности как демократов".

Ожидается, что новое правительство Германии во главе с социал-демократом Олафом Шольцем немецкий парламент утвердит на следующей неделе.

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