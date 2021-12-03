"Схаменіться": Білорусь пообіцяла жорстку асиметричну відповідь на санкції ЄС

Міністерство закордонних справ Білорусі відреагувало на нові санкції Європейського Союзу і пообіцяло жорстку асиметричну відповідь на них.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві білоруського МЗС 2 грудня.

МЗС Білорусі стверджує, що "глибина абсурду" рішення Євросоюзу запровадити санкції важко піддається розумінню, і ЄС "продовжує демонізацію" Білорусі.

Міністерство додає, що Євросоюз "залишається глухим до звернень мільйонів білоруських трудящих, які вимагають скасування цих варварських та антигуманних заходів".

"У пакет включені білоруські підприємства, які не мають жодного стосунку до міграційної кризи. За цим ховається бажання позбавитися конкурентів", - заявляють білоруські дипломати.

Вони стверджують, що згубність і безперспективність санкцій давно очевидна для всіх розсудливих людей, однак, "виключно як відповідь", Білорусь вживе "жорстких, асиметричних, але адекватних заходів".

"Що далі триватиме цей процес, то очевиднішою стає його небезпека вже для стабільності та безпеки всього нашого регіону. І провина за все лежить лише на ініціаторі спіралі санкцій та агресії - Європейському Союзі. Все ще закликаємо європейських політиків схаменутися", - сказано у повідомленні.

2 грудня Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та Канада ввели санкції проти людей і організацій з Білорусі.

У спільній заяві вони зазначили, що санкції є відповіддю на "триваючі напади на права людини та основні свободи в Білорусі, нехтування міжнародними нормами та неодноразові акти репресій".

Режим Лукашенка звинувачують у тому, що він звозить мігрантів до Білорусі і заохочує або примушує їх перетинати кордон з Польщею, Литвою та Латвією для подальших подорожей до ЄС.

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