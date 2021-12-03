"Одумайтесь": Беларусь пообещала жесткий асимметричный ответ на санкции ЕС

Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на новые санкции Европейского Союза и пообещало жесткий ассиметричный ответ на них.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении белорусского МИД 2 декабря.

МИД Беларуси утверждает, что "глубина абсурда" решения Евросоюза ввести санкции с трудом поддается пониманию, и ЕС "продолжает демонизацию" Беларуси.

Министерство добавляет, что Евросоюз "остается глух к обращениям миллионов белорусских трудящихся, требующих отмены этих варварских и антигуманных мер".

"В пакет включены белорусские предприятия, которые не имеют никакого отношения к миграционному кризису. За этим скрывается желание избавиться от конкурентов", - заявляют белорусские дипломаты.

Они утверждают, что губительность и бесперспективность санкций давно очевидна для всех здравомыслящих людей, однако, "исключительно в качестве ответа" Беларусь примет "жесткие, асимметричные, но адекватные меры".

"Чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего нашего региона. И вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии - Европейском Союзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься", - сказано в сообщении.

2 декабря Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и Канада ввели санкции против людей и организаций из Беларуси.

В совместном заявлении они отметили, что санкции являются ответом на "продолжающиеся атаки на права человека и основные свободы в Беларуси, пренебрежение международными нормами и неоднократные акты репрессий".

Режим Лукашенко обвиняют в том, что он свозит мигрантов в Беларусь и поощряет или заставляет их пересекать границу с Польшей, Литвой и Латвией для дальнейших поездок в ЕС.

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