Глава уряду Чехії розповів про спробу озброєного чоловіка напасти на нього

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, який невдовзі залишає посаду, заявив, що озброєний ножем і пістолетом чоловік спробувати напасти на нього в середу.

Про це Бабіш розповів у своєму Facebook-профілі у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDnes.

Бабіш коментував репліку противника протиепідемічних заходів, який стверджував, що це лише питання часу, коли люди розсердяться і почнуть "вбивати уряд".

Бабіш сказав йому, що щодня від коронавірусу помирають десятки тисяч людей, після чого розповів про спробу атаки.

"Звичайно, люди погрожують нам, так, як ви нам погрожуєте. Вчора сюди приходив такий бойовик, він хотів напасти на мене, у нього були зброя, пістолет, і поліція втихомирила його біля воріт", - зізнався Бабіш на відео, також показавши зброю.

У поліції поки що не коментувати цю інформацію офіційно. Представник празької поліції повідомив ЗМІ увечері в четвер, що йому відомо про інцидент в урядовій установі.

Докладнішу інформацію у справі поліція може надати у п'ятницю.

Подібний випадок стався у четвер, коли чоловік із залізним прутом намагався потрапити до будівлі МОЗ, його заспокоїла охорона.

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