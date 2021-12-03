Глава правительства Чехии рассказал о попытке вооруженного человека напасть на него

Вскоре покидающий должность премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что вооруженный ножом и пистолетом мужчина попытаться напасть на него в среду.

Об этом Бабиш рассказал в своем Facebook-профиле в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDnes.

Бабиш комментировал реплику противника противоэпидемических мер, утверждавшего, что это лишь вопрос времени, когда люди рассердятся и начнут "убивать правительство".

Бабиш сказал ему, что каждый день от коронавируса умирают десятки тысяч человек, после чего рассказал о попытке атаки.

"Конечно, люди угрожают нам, так, как вы нам угрожаете. Вчера сюда приходил такой боевик, он хотел напасть на меня, у него были оружие, пистолет, и полиция утихомирила его у ворот", - признался Бабиш на видео, также показав оружие.

В полиции пока не комментировать эту информацию официально. Представитель пражской полиции сообщил СМИ вечером в четверг, что ему известно об инциденте в правительственном учреждении.

Более подробную информацию по делу полиция сможет предоставить в пятницу.

Подобный случай произошел в четверг, когда мужчина с железным прутом пытался попасть в здание Минздрава, его остановила охрана.

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