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У Швейцарії помістили на карантин 2 тисячі людей через 2 випадки "Омікрону"

П'ятниця, 3 грудня 2021, 11:06

Швейцарські кантони Женева та Во помістили на карантин 2 тисячі людей, більшість з яких діти, після того, як у міжнародній школі виявили два випадки зараження коронавірусом штаму "Омікрон".

Про це пише агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Женева раніше підтвердила один випадок захворювання у людини, яка повернулася з ПАР,  та запідозрила захворювання у контакта цієї людини. 

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"Після двох підтверджених випадків варіанта "Омікрон" в кампусі Ла-Шатеньєре Міжнародної школи Женеви на цьому тижні кантональні медичні служби кантонів Во і Женева спільно ухвалили рішення ізолювати всіх учнів та персонал кампуса на десять днів", - йдеться у заяві органів охорони здоров'я Женеви пізно ввечері в четвер.

Влада заявила, що 1600 людей з поміщених на карантин у Во та Женеві - це діти. Разом з учнями, батьки, брати та сестри також мають пройти тест на коронавірус, щоб перевірити, чи вони не заразилися.

Швейцарія виявила кілька випадків поширення нового варіанта в п'яти кантонах і ввела заборону на в'їзд з південної частини Африки та вимоги ізоляції для тих, хто прибуває з 23 країн, включаючи Японію, Британію та Канаду.

Як повідомлялося, раніше у Швейцарії вперше в світі провели референдум, на якому запитали громадян, чи вони підтримують обмеження для невакцинованих та впровадження ковід-сертифікатів. 

Більше про це читайте у статті: Поразка "антиваксів": як Швейцарія здолала багатомільйонну кампанію проти щеплення.

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Швейцарія Коронавірус Карантин
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