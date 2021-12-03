В Швейцарии поместили на карантин 2 тысячи человек из-за 2 случаев "Омикрона"

Швейцарские кантоны Женева и Во поместили на карантин 2 тысячи человек, большинство из которых дети, после того, как в международной школе обнаружили два случая заражения коронавирусом штамма "Омикрон".

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Женева ранее подтвердила один случай заболевания у вернувшегося с ЮАР человека и заподозрила заболевание у контакта этого человека.

"После двух подтвержденных случаев варианта "Омикрон" в кампусе Ла Шатеньере Международной школы Женевы на этой неделе кантональные медицинские службы кантонов Во и Женева совместно приняли решение изолировать всех учеников и персонал кампуса на десять дней", - говорится в заявлении органов здравоохранения Женевы поздно вечером в четверг.

Власти заявили, что 1600 человек из помещенных на карантин в Во и Женеве – это дети. Вместе с учениками, родители, братья и сестры также должны пройти тест на коронавирус, чтобы проверить, не заразились ли они.

Швейцария выявила несколько случаев распространения нового варианта в пяти кантонах и ввела запрет на въезд из южной части Африки и требования изоляции для прибывающих из 23 стран, включая Японию, Британию и Канаду.

Как сообщалось, ранее в Швейцарии впервые в мире провели референдум, на котором спросили граждан, поддерживают ли они ограничения для невакцинированных и внедрение ковид-сертификатов.

Больше об этом читайте в статье: Поражение "антиваксов": как Швейцария одолела многомиллионную кампанию против вакцинации.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.