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В Австрії топ-політики правлячої партії зібрались для перемовин про нового канцлера

П'ятниця, 3 грудня 2021, 12:14

Топ-політики правлячої Австрійської народної партії вранці 3 грудня проводять зустріч, на якій мають досягти домовленості щодо нового лідера для партії і країни - після рішення Себастьяна Курца йти з політики.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, 2 грудня Себастьян Курц, який майже два місяці тому залишив посаду канцлера через корупційне розслідування проти нього, заявив, що йде з посади лідера партії і взагалі з політики. Це рішення, схоже, стало несподіванкою для однопартійців. 

Слідом за ним заявив про відставку міністр фінансів Гернот Блюмель, близький союзник Курца, який теж опинився під розслідуванням за підозрами у корупції.

Чинний канцлер Александр Шалленберг - колишній глава МЗС, що змінив Курца на цій посаді, - теж заявив, що піде у відставку, щойно партія погодиться із призначенням наступного лідера замість Себастьяна Курца. 

Зустріч топ-політиків партії почалася о 9 ранку, заява для медіа за її результатам планується близько опівдня. 

Відколи Себастьян Курц опинився під розслідуванням, більшість соцопитувань свідчать, що його партія суттєво скоротила відрив від головних конкурентів - соціал-демократів, і тепер вони мають майже однаковий рівень підтримки. 

Ймовірним наступником Себастьяна Курца медіа називають міністра внутрішніх справ Карла Негаммера. 

Вважається, що ані Австрійська народна партія, ані "Зелені" не зацікавлені у дострокових виборах - на яких очікувано виграють менше місць. Проте напруга між партнерами досягла такого рівня, що більшість політичних аналітиків не вірять, що цей уряд протримається до кінця терміну чинного парламенту у 2023 році. 

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Австрія
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