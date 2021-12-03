Один із регіонів Італії призупинив тестування невакцинованих

Органи охорони здоров'я італійського регіону Венето вирішили призупинити тестування для нещеплених людей, щоб віддати перевагу людям із симптомами та вразливим групам.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Рішення було прийнято через брак санітарного персоналу та дані про COVID-19. У північному регіоні Венето – найбільша кількість випадків захворювання в Італії: у четвер було зареєстровано 5018 нових випадків.

Проте нещеплені люди можуть пройти тестування у приватних медичних закладах чи аптеках.

Наукова асоціація фахівців із надзвичайних ситуацій SIMEU попередила уряд, що послуги можуть бути скорочені, якщо кількість випадків продовжить зростати.

Органи охорони здоров'я Венето хочуть вкласти всі свої сили у кампанію вакцинації третьою дозою, спрямовану на вакцинацію 40 000 людей на день.

Зараз в Італії, включаючи Венето, спостерігається велика кількість додаткових бронювань із довгими списками очікування.

Регіональна влада намагається відкрити старі центри вакцинації, щоб збільшити кількість вільних місць.

Міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца сказав, що уряд очікує подальшого збільшення кількості бронювань після того, як Італійська агенція з лікарських засобів минулого тижня схвалила вакцину Pfizer для вікової групи 5-11 років.

Нагадаємо, в Італії стався курйозний випадок в одному із центрів вакцинації – чоловік хотів обдурити співробітників та отримати вакцину у силіконову руку.

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