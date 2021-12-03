Один из регионов Италии приостановил тестирование невакцинированных

Органы здравоохранения итальянского региона Венето решил приостановить тестирование для непривитых людей, чтобы отдать предпочтение людям с симптомами и уязвимым группам.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Решение было принято из-за нехватки санитарного персонала и данных о COVID-19. В северном регионе Венето – самое большое количество случаев заболевания в Италии: в четверг было зарегистрировано 5018 новых случаев.

Однако непривитые люди могут пройти тестирование в частных медицинских учреждениях или аптеках.

Научная ассоциация специалистов по чрезвычайным ситуациям SIMEU предупредила правительство, что услуги могут быть сокращены, если число случаев продолжит расти.

Органы здравоохранения Венето хотят вложить все свои силы в кампанию вакцинации третьей дозой, направленную на вакцинацию 40 000 человек в день.

В настоящее время в Италии, включая Венето, наблюдается большое количество дополнительных бронирований с длинными листами ожидания.

Региональные власти пытаются открыть старые центры вакцинации, чтобы увеличить количество свободных мест.

Министр здравоохранения Роберто Сперанса сказал, что правительство ожидает дальнейшего увеличения количества бронирований после того, как Итальянское агентство по лекарственным средствам на прошлой неделе одобрило вакцину Pfizer для возрастной группы 5-11 лет.

Напомним, в Италии произошел курьезный случай в одном из центров вакцинации – мужчина хотел обмануть сотрудников и получить вакцину в силиконовую руку.