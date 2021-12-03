Польща: режим Лукашенка може використати кошти ЄС для мігрантів на пропаганду

Постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось поінформував послів Європейського Союзу, що режим Лукашенка використовує кошти ЄС, виділені для мігрантів, в пропагандистських цілях.

Він закликав ЄС виділяти не гроші, а матеріальну допомогу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Садось зазначив, що така пропагандистська кампанія відбулася минулої п'ятниці, коли Лукашенко з'явився в логістичному центрі на польсько-білоруському кордоні, де перебувають близько 2 тисяч мігрантів.

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Садось повідомив, що в офіційному білоруському комюніке було зазначено, що метою візиту Лукашенка була зустріч з представниками Білоруського Червоного Хреста та контроль за пунктом розподілу їжі. Водночас, Лукашенко виступив перед мігрантами з 40-хвилинною промовою, більше у відео: "Нехай поляки та литовці страждають": що Лукашенко пообіцяв мігрантам

Він заявляв, що Білорусь допомагає мігрантам, а Польща ні, і не хоче їх пускати, а також звинуватив ЄС у свідомому провокуванні гуманітарної кризи.

Постійний представник Польщі при ЄС також наголосив, що режим або пов’язані з ним структури не повинні отримувати прямі фінансові дотації від ЄС, оскільки це може бути використано в цілях пропаганди.

За його словами, гуманітарна допомога необхідна, але вона має бути у формі матеріальної допомоги, як-от продукти харчування та ліки.

Він також зазначив, що є й інші організації, через які можна надавати допомогу, наприклад, УВКБ ООН та Міжнародна організація з міграції, проте Лукашенка не дозволяє цим організаціям працювати в Білорусі.

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"На польському кордоні також чекають колони з гуманітарною допомогою, яку ми хочемо надати біженцям, зокрема намети, спальні мішки, продукти харчування та ліки. На жаль, влада Мінська не хоче надавати цю підтримку", – додав Садось.

"Справа обурлива. Ніхто не сумнівається в добрих намірах Єврокомісії, але не може погодитися з тим, що мінський режим використовує гроші ЄС для пропагандистських цілей", – зазначив він.

Як повідомляло агентство PAP, за останні тижні Європейська комісія кілька разів перераховувала кошти ЄС Міжнародній федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, через яку гроші надходили до підконтрольного Лукашенку Білоруського Червоного Хреста. Останній транш склав 200 тисяч євро.

Деякі країни ЄС, у тому числі Польща та Литва, стурбовані тим, що в ситуації, коли білоруський режим організовує контрабанду людей, ЄС не повинен перераховувати кошти підконтрольній Мінську організації.

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