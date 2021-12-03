Кулеба не бачить можливості для відновлення місії ОБСЄ у "Гуково" і "Донецьку"

Глава МЗС України Дмитро Кулеба наразі не очікує від РФ зміни позиції щодо мандата місії ОБСЄ у російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк", продовження якого вона заблокувала.

Про це він заявив, відповідаючи на питання кореспондента "Європейської правди" після звершення міністерського засідання ОБСЄ у Стокгольмі.

"Станом на зараз Росія діє вкрай деструктивно в ОБСЄ в цілому. Вона заблокувала не лише роботу місії у Гуково і Донецьку, а й проведення річного огляду виконання зобов’язань у людському вимірі. Цей захід, який щороку історично відбувався, Росія його блокує", - сказав міністр.

"Наразі я не бачу конструктивності Росії і їхньої готовності змінити своє рішення, це був черговий удар по Мінських угодах з боку РФ і черговий прояв їхнього неконструктивного ставлення", - наголосив Кулеба.

За його словами, системні перешкоди, які створює РФ для функціонування СММ ОБСЄ, широко обговорювалися на міністерському засіданні і в кулуарах.

"Росія не просто не продовжує місію спостерігачів на цих пропускних пунктах, а ще й починає системно порушувати положення рішень, під якими вона сама підписалася", - заявив Кулеба, зазначивши, що Росія таким чином продовжує завдавати ударів по Мінських домовленостях.

Раніше повідомлялося, що під час засідання Постійної ради ОБСЄ Російська Федерація виголосила ухвалене президентом РФ рішення не підтримувати існуючий у рамках ОБСЄ широкий консенсус щодо продовження мандата місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон "Гуково" і "Донецьк" після 30 вересня 2021 року.

Місія ОБСЄ на блокпостах "Донецьк" і "Гуково" виконує свою діяльність з 29 липня 2014 року згідно з рішенням Постійної ради ОБСЄ, прийнятим на основі консенсусу. Місія повинна повідомляти про ситуацію на блокпостах, а також про переміщення через кордон.

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