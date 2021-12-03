Кулеба не видит возможности для возобновления миссии ОБСЕ в "Гуково" и "Донецке"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пока не ожидает от РФ изменения позиции по мандату миссии ОБСЕ в российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", продление которого она заблокировала.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы корреспондента "Европейской правды" после завершения министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме.

"По состоянию на сейчас Россия действует крайне деструктивно в ОБСЕ в целом. Она заблокировала не только работу миссии в Гуково и Донецке, но и проведение годового обзора выполнения обязательств в человеческом измерении. Эта мера ежегодно исторически проходила, Россия ее блокирует" - сказал министр.

"Пока я не вижу конструктивности России и их готовности изменить свое решение, это был очередной удар по Минским соглашениям со стороны РФ и очередное проявление их неконструктивного отношения", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, системные препятствия, создаваемые РФ для функционирования СММ ОБСЕ, широко обсуждались на министерском заседании и в кулуарах.

"Россия не просто не продолжает миссию наблюдателей на этих пропускных пунктах, а еще и начинает системно нарушать положения решений, под которыми она сама подписалась" - заявил Кулеба, отметив, что Россия таким образом продолжает наносить удары по Минским договоренностям.

Ранее сообщалось, что во время заседания Постоянного совета ОБСЕ Российская Федерация объявила принятое президентом РФ решение не поддерживать существующий в рамках ОБСЕ широкий консенсус по продлению мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу "Гуково" и "Донецк" после 30 сентября.

Миссия ОБСЕ на блокпостах "Донецк" и "Гуково" выполняет свою деятельность с 29 июля 2014 года согласно решению Постоянного совета ОБСЕ, принятому на основе консенсуса. Миссия должна сообщать о ситуации на блокпостах, а также о перемещении через границу.

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