Бельгія посилює карантин для стримування епідемії коронавірусу

В уряді Бельгії анонсували посилення карантинних обмежень для стримування поширення коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Soir.

З понеділка 6 грудня масові заходи в приміщеннях будуть дозволені за участі не більше 200 осіб, з вимогою ковід-сертифіката, маски і сидячих місць. Проведення корпоративів забороняється.

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Ярмарки можуть продовжити роботу, але відвідувачам необхідно носити маски і на вході показати ковід-сертифікат.

Аматорські спортивні події у приміщеннях забороняються, а професійні змагання повинні відбуватися без публіки.

На зустрічі членів уряду не знайшла підтримки рекомендація експертів обмежити час роботи ресторанів до 20:00 - їм дозволять і далі працювати до 23:00.

Щодо роботи шкіл ухвалили компромісне рішення. Експерти пропонували принаймні на 10 днів закрити дитсадки і початкові школи, але їхню пропозицію не підтримали. У підсумку домовилися, що з понеділка дітям від 6 років потрібно буде носити маски і ці заклади перед різдвяними канікулами закриються на тиждень раніше - з 20 грудня, з винятками для дітей батьків, які забезпечують роботу критичної інфраструктури. Середня і старша школа навчатиметься у змішаному форматі.

Бельгія, як і більшість країн Європи, проходить чергову хвилю епідемії. Денні показники минулого тижня оновили рекорди, перевищивши 20 тисяч (населення Бельгії - 11,5 млн).

Станом на 3 грудня у Бельгії госпіталізовані 3707 пацієнтів з коронавірусом, з них 821 - у палатах інтенсивної терапії.

Експерти обережні у своїх прогнозах щодо подальшого розвитку епідемії, зазначаючи, що далі може спостерігатись або "плато", або спадання.

Бельгія - серед країн ЄС з найвищими показниками вакцинації від коронавірусу, повний курс щеплення пройшли 75,5% дорослого населення, та понад 15% вже отримали підсилюючу третю дозу.