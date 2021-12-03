Швейцарія посилює карантин через наростаючу епідемію і перші випадки штаму "Омікрон"

Уряд Швейцарії анонсував посилення карантинних обмежень з 6 грудня, у зв’язку з наростанням хвилі епідемії коронавірусу та ризиками, які створює потрапляння до країни штаму "Омікрон".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Swiss Info.

"Ситуація дуже серйозна. Ми не хотіли цього, але доводиться дивитися в очі реальності. Деякі лікарні вже майже перевантажені", - заявив міністр охорони здоров’я Ален Берсе.

Читайте також У Швейцарії помістили на карантин 2 тисячі людей через 2 випадки "Омікрону"

Заходи запроваджуються з 6 грудня попередньо до 24 січня.

З понеділка будь-які масові заходи в приміщеннях дозволені з допуском лише за ковід-сертифікатом, який посвідчує повний курс щеплення від коронавірусу, нещодавно перенесену хворобу або свіжий негативний тест. Раніше робили винятки для заходів за участі до 30 осіб. Такі ж вимоги будуть для подій надворі за участі понад 300 осіб, тоді як раніше - понад 1000 осіб. Попри вимогу сертифікату, гості повинні будуть носити маски.

Термін дії негативного тесту як перепустки скорочують з 48 годин до 24.

На додачу, організатори подій та бізнес мають право, за власним вибором, визнавати як перепустку для допуску тільки вакцинацію або нещодавно перенесену хворобу.

У ресторанах і барах, а також на культурних подіях, потрібно буде залишати організаторам свої контакти. Споживання їжі та напоїв дозволене тільки за столиками.

Усім рекомендується за можливості працювати дистанційно.

Оскільки в самій Швейцарії підтвердили перші випадки штаму "Омікрон", вимогу самоізоляції у разі повернення з країн ризику скасували. Натомість усі мандрівники повинні будуть з 4 грудня заздалегідь здати тест перед приїздом.

У пакеті пропозицій обговорювали і обов’язкове регулярне тестування у школах, але деякі кантони не підтримали такий крок.

Останніми тижнями Швейцарія реєструє все більший щоденний приріст заражень. У п’ятницю повідомили про майже 10 000 нових хворих, що є одним з найбільших показників за час епідемії (населення країни - 8,6 млн).

На цей час у Швейцарії повністю щеплені 65% населення.

Нагадаємо, минулої неділі швейцарці на референдумі підтримали урядову політику боротьби з епідемією.

Більше про це читайте у статті: Поразка "антиваксів": як Швейцарія здолала багатомільйонну кампанію проти щеплення.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.